La première demi-finale masculine de l'US Open mettra aux prises les Américains Taylor Fritz (no 12) et Francis Tiafoe (no 20). Un représentant du tennis masculin US est ainsi assuré de disputer une finale de Grand Chelem, ce qui sera une première depuis l'édition 2009 de Wimbledon.

TAYLOR FRITZ REACHES HIS MAIDEN GRAND SLAM SEMIFINAL ON HOME SOIL! 🇺🇸 pic.twitter.com/EmaHC2GFOO — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2024

ATS

Taylor Fritz fut le premier à se qualifier mardi en fin d'après-midi, grâce à un succès 7-6 3-6 6-4 7-6 face au champion olympique 2021 Alexander Zverev (no 4). Frances Tiafoe a quant à lui profité de l'abandon de Grigor Dimitrov (no 9), qui a jeté l'éponge alors qu'il était mené 6-3 6-7 6-3 4-1 en «night session».

Une première pour Fritz

Premier Américain à avoir atteint au moins le 4e tour des quatre tournois majeurs au cours d'une même saison depuis André Agassi en 2003, Taylor Fritz disputera à 26 ans sa première demi-finale de Grand Chelem. L'ex-no 1 mondial junior a montré des nerfs d'acier face à Alexander Zverev, empochant les deux jeux décisifs.

«C'est un sentiment incroyable. Aujourd'hui (mardi), je sentais que c'était vraiment mon jour pour passer un tour supplémentaire. Ca tombe bien que ce soit ici, sur ce court, à l'US Open, devant mon public», a expliqué le Californien, qui avait perdu ses quatre premiers quarts de finale en Grand Chelem.

Frances Tiafoe (26 ans également) jouera pour sa part sa deuxième demi-finale majeure après celle perdue à New York en 2022 face au futur vainqueur Carlos Alcaraz. Ancien no 2 mondial chez les juniors, il n'a pas eu à forcer son talent mardi soir, Grigor Dimitro ayant été contraint d'abandonner sur blessure.

Frances Tiafoe takes the third set.



He's closing in. pic.twitter.com/EJypBShPHn — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2024

«Evidemment ce n'était pas ainsi que je voulais gagner même si je suis heureux de me qualifier en demies. Vous allez me voir contre un autre Américain, ça va être génial ! Ce sera le plus gros match de notre carrière, on se connaît depuis nos 14 ans. Je ne peux pas être plus impatient», a commenté le joueur du Maryland.

Pour mettre fin à 21 ans de disette

Le tennis masculin américain vivra ainsi vendredi son premier derby dans une demi-finale majeure depuis l'US Open 2005 (André Agassi face à Robby Ginepri). Il n'a plus connu les joies d'un titre en Grand Chelem depuis l'unique sacre d'Andy Roddick à ce niveau, en 2003 à New York.

Les Américains restent sur cinq échecs en finale majeure: Wimbledon 2004 (Roddick), Wimbledon 2005 (Roddick), US Open 2005 (Agassi), US Open 2006 (Roddick) et Wimbledon 2009 (Roddick). Le point commun de ces finales ? Toutes ont été remportées par Roger Federer, qui s'était notamment imposé 16-14 au cinquième set à Londres en 2009.

ATS