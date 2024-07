Dans le discours après son huitième de finale remporté facilement face à Holger Rune 6-3, 6-4, 6-2, Novak Djokovic a profité du micro pour partager ce qu'il avait sur le cœur avec le public de Wimbledon. Résultat, il n'a pas épargné ses détracteurs. Retour sur un « gooood night » déjà mythique.

unreal from djokovic pic.twitter.com/epilhdWOKh — Oscar Pearson (@oscarjpearson) July 8, 2024

Arthur Rappaz Arthur Rappaz

Très rapidement après la fin du match, le Serbe s'est alors adressé à «tous ces gens qui ont choisi de ne pas le respecter», en leur souhaitant trois fois une «bonne nuit» de manière prolongée et provocatrice, tout en leur signifiant aurevoir avec la main.

Non satisfait de cette première sortie, le recordman de titres de Grand Chelem a enchaîné en affirmant qu'il n' «acceptait pas ce manque de respect» et que «le soutien à Rune soit également une excuse pour le huer».

Fort d'expérience, il a également rappelé «avoir joué dans des environnements plus hostiles», tout en concluant par le fait que «ses détracteurs ne pouvaient pas le toucher».

La part des choses

Le monstre du tennis a tout de même eu quelques mots doux à l'égard des «personnes qui le respectent, qui ont payé un ticket pour venir voir le match, apprécier le bon tennis et voir deux joueurs se donner».

Une chose est sûre, Djokovic ne semble plus se préoccuper de travailler une image lisse et assume pleinement son côté « vilain petit canard » du Big 3. De quoi satisfaire ses fans de la première heure et polariser ses détracteurs.