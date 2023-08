Actuellement à New-York pour son équipementier, Roger Federer a évoqué son amitié avec Kate Middleton dans une longue interview accordée au «New-York Times».

Wimbledon : accueil royal et ovation pour la légende Roger Federer Pour sa première apparition à Wimbledon en tant que retraité, Roger Federer a reçu un accueil royal : le Suisse a été comme intronisé dans le «royal box» sur le Centre Court. 04.07.2023

Roger Federer et Kate Middleton se connaissent depuis de nombreuses années. Passionnée de tennis, la Princesse de Galles n’a jamais caché son admiration pour le joueur helvétique. A l’occasion du tournoi de Wimbledon le mois dernier, ils ont échangé quelques balles avant que Roger Federer ne soit intronisé dans la loge royale du Centre Court afin de commémorer sa formidable un carrière.

Dans un entretien accordé au «New-York Times», le Bâlois est revenu sur ce moment particulier qu’il a passé en compagnie de Kate, de son épouse Mirka et de ses parents notamment. «C’était tellement amusant d’être assis à côté de la princesse Catherine. Je la connais assez bien. Elle est une passionnée de tennis et elle joue elle‐même. Parfois, il faut faire attention à ne pas trop parler. Vous pouvez parler, puis c’est super silencieux, et puis vous devez applaudir», a-t-il confié au quotidien américain en marge d’un événement organisé par son équipementier.