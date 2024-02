Leandro Riedi (ATP 175) n’arrête toujours pas de gagner en 2024! Le Zurichois disputera ce dimanche à Pau une troisième finale cette année sur le front des Challengers.

Leandro Riedi est le tennisman suisse le plus en forme en ce début d'année. KEYSTONE

Titré à Oreias et à Louvain, Leandri Riedi tentera la passe de trois dans le Béarn. Son adversaire sera le Finlandais Otto Virtanen (ATP 172) contre lequel il reste sur une victoire, 6-4 6-4 il y a deux ans au Challenger de Bienne.

Victorieux cette année de dix-sept des dix-neuf matches qu’il a joués, le Zurichois a successivement éliminé à Paul le Turc Altug Celikbilek (ATP 374), l’Autrichien Juerij Rodionov (ATP 87), tête de série no 1 du tableau, le Croate Dino Prizmic (ATP 171) et le Français Clément Chidek (ATP 375). Le niveau de jeu présenté devant notamment Rodionov et Prizmic lui permet d’aborder cette finale avec un réel optimisme.

S’il s’impose dimanche, Leandro Riedi sera classé lundi aux alentours de la 140e place mondiale. On rappellera qu’il avait chuté au 320e rang au début janvier.

ats