«J'ai joué avec tout mon coeur et j'ai tout donné» : Novak Djokovic a ainsi commenté son forfait à Roland-Garros, annoncé mardi au lendemain d'un huitième de finale dantesque au cours duquel il s'est blessé au genou droit.

AFP Nicolas Larchevêque

«Je suis vraiment triste d'annoncer que je dois déclarer forfait à Roland-Garros. J’ai joué avec tout mon coeur et j'ai tout donné dans le match d'hier (lundi en 8es de finale contre Cerundolo, ndlr) et malheureusement, à cause d'une lésion du ménisque médial du genou droit, mon équipe et moi avons dû prendre cette difficile décision, après avoir pris en compte toutes les considérations et entendu toutes les consultations», écrit le Serbe sur les réseaux sociaux.

Son forfait, qui lui coûtera lundi sa place de no 1 mondial au profit de l'Italien Jannik Sinner, a été annoncé un peu plus tôt par la Fédération française de tennis (FFT), organisatrice du tournoi.

Lundi soir, Djokovic, qui visait à Paris un 25e titre du Grand Chelem, avait expliqué après sa victoire 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 contre Francisco Cerundolo s'être fait mal en glissant dans le deuxième set.

«Ces dernières semaines, j'ai eu une petite gêne au genou droit, mais rien à voir avec une blessure inquiétante. J'ai joué des tournois avec et il n'y a rien eu jusqu'à aujourd'hui. Mais au troisième jeu du deuxième set, j'ai glissé et ça a affecté mon genou», avait-il détaillé.

«Je ne sais pas ce qui se passera demain ou après-demain, ni si je serai capable d'entrer sur le court et de jouer», avait-il prévenu, précisant que sa blessure était liée à un manque de terre sur le court et ajoutant avoir pu terminer son match grâce à des anti-inflammatoires.