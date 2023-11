«J'ai passé plus de temps aux toilettes que sur le court»

Diminué après avoir passé «plus de temps aux toilettes que sur le court» ces derniers jours, le no 1 mondial Novak Djokovic est tout de même parvenu à se qualifier pour les quarts de finale du Masters 1000 de Paris jeudi en renversant le Néerlandais Tallon Griekspoor (23e) 4-6 7-6 (7/2) 6-4.

Rien n'a été simple jeudi soir pour Novak Djokovic. IMAGO/ZUMA Wire

Novak Djokovic, quel est votre sentiment après cette victoire ?

«Je pense qu'il (Tallon Griekspoor) méritait beaucoup de gagner ce match, mais c'est le sport. Un point peut décider du vainqueur de ce match, c'est ce qu'il s'est passé ce soir. Je me suis bien senti au début du match, j'ai bien servi, mais après j'ai senti beaucoup de faiblesses, je me suis mal senti jusqu'à la fin du troisième set. C'était compliqué avec un niveau d'énergie très bas. Mais j'ai trouvé les bonnes solutions au bon moment, particulièrement au deuxième set où j'ai tout fait pour arriver au tie-break et cela s'est passé. J'ai ensuite bien servi pour finir ce match.»

Êtes-vous parvenu à garder les idées claires en étant malade ?

«C'est dur d'avoir l'esprit clair quand vous passez plus de temps aux toilettes que sur le court sur les trois derniers jours. Mon niveau d'énergie était très bas ces derniers jours. J'ai pris les jours les uns après les autres, aujourd'hui était peut-être la pire journée. J'espère juste que demain sera meilleur. Mais c'est un de ces matches où vous devez accepter les circonstances, accepter comment vous vous sentez et essayer de tenir dans le match, ce que j'ai fait. J'ai retrouvé mon service dans les bons moments pour me sortir des difficultés, mais je pense que j'étais à un coup de perdre le match, ce qui rend cette victoire mentalement encore plus importante.»

Le public vous a-t-il boosté en vous sifflant davantage (à 4-4 dans la troisième manche) ?

«Qu'en pensez-vous ? Quand j'ai demandé au public de me siffler un peu plus, j'ai gagné huit points de suite. Mais je n'ai rien fait pour provoquer le public, c'est comme ça. (le public parisien est-il spécial ?) C'est un bon mot, il est spécial, très spécial. Il est très spécial.»