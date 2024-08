Jannik Sinner est une personne «profondément honnête» et «une victime innocente», a affirmé mercredi son entraîneur, Darren Cahill, au lendemain des révélations sur deux contrôles positifs à un produit dopant subis par le no 1 du tennis mondial, qui a démontré leur origine accidentelle.

Jannik Sinner et son entraîneur, Darren Cahill. IMAGO

AFP Clara Francey

A une semaine du début de l'US Open, l'Agence internationale de l'intégrité du tennis (ITIA) a annoncé mardi que le joueur italien avait été contrôlé positif au clostebol, un stéroïde anabolisant interdit, à deux reprises en mars dernier mais qu'une instance indépendante avait jugé qu'il n'avait «commis aucune faute ou négligence», ayant été contaminé accidentellement par un membre de son staff.

Au cours de la procédure, a ajouté l'ITIA, Sinner, 23 ans, a expliqué que «la substance avait pénétré dans son organisme à la suite d'une contamination par un membre de son staff, qui avait appliqué sur sa propre main un spray en vente libre contenant du clostebol pour soigner une petite blessure».

Cahill, dans une interview accordée à ESPN, a précisé mercredi qu'il s'agissait de son physiothérapeute, Giacomo Naldi, qui a utilisé ce spray en vente libre pour soigner une petite blessure, et que le produit lui avait remis par Umberto Ferrara, le préparateur physique de Sinner.

Il a exclu toute tentative da la part du joueur de rechercher un avantage par le biais de substances dopantes. «Il est peut-être le jeune joueur le plus professionnel avec lequel j'ai eu l'opportunité de travailler. Il ne ferait jamais, jamais cela intentionnellement. Il est juste dans une situation très malheureuse et la vérité a été établie. Il n'y a ni faute, ni négligence», a poursuivi Cahill.

«C'est lui qui a souffert le plus dans toute cette histoire car c'est lui qui devait disputer les tournois. Cela a été très, très difficile pour lui et je le salue pour avoir obtenu les résultats qu'il a eus mais il y avait des jours où vous pouviez voir que physiquement et émotionnellement cela impactait son comportement sur le court», a ajouté le coach australien.

Certains joueurs, comme l'Australien Nick Kyrgios, se sont interrogés sur la validité de la décision de l'ITIA. «Chacun est libre de son opinion, je sais que c'est un sujet très sensible pour tout le monde, les entraîneurs, les joueurs et les fans», a reconnu Cahill.

«Mais je dois répéter que Jannik est le jeune homme le plus professionnel avec lequel j'ai travaillé, il est un bon garçon qui a été élevé par des parents fantastiques. Il est profondément honnête et vous pouvez le voir dans la manière dont il joue», a insisté l'entraîneur de Sinner. «Il est la victime innocente de cette situation.»