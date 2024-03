L'Italien Jannik Sinner, vainqueur de l'Open d'Australie en janvier et toujours invaincu en 2024, n'avait «jamais rêvé de devenir aussi bon», a-t-il indiqué mercredi en marge du Masters 1000 d'Indian Wells (Californie, Etats-Unis).

Jannik Sinner es toujours invaincu en 2024. IMAGO/ANP

Sinner, âgé de 22 ans, fait partie des grands favoris du tournoi, avec ses douze matches gagnés sur douze en 2024, pour deux titres à l'Open d'Australie, son premier Grand Chelem, puis à Rotterdam en février.

«J'espère pouvoir montrer du bon tennis ici à Indian Wells», a-t-il indiqué en conférence de presse avant de rentrer dans le tournoi directement au deuxième tour vendredi face à l'Australien Thanasi Kokkinakis. «Je n'avais jamais rêvé de devenir aussi bon, ça a été quelque chose d'incroyable. Je viens d'une famille normale, où l'on pratique plutôt les sports d'hiver. J'essaie juste de m'améliorer», a-t-il expliqué.

«Il y a deux ou trois ans je ne le savais pas, mais je sais désormais que je peux produire du bon tennis et jouer contre les meilleurs du monde (...) Je crois qu'il me reste tellement de choses à améliorer. C'est un chemin, j'essaie de tirer 100% de tout. Je peux m'améliorer physiquement, mentalement, sur le terrain.»

L'Italien originaire du Sud-Tyrol (nord de l'Italie), ancien espoir du ski alpin, a détaillé la complémentarité de ses deux entraîneurs, son compatriote Simone Vagnozzi et l'ancien joueur australien Darren Cahill.

«La combinaison des deux rend mon équipe très bonne. Ils sont très différents. Simone s'occupe plutôt de la partie technique et tactique. Darren c'est la partie mentale, comment rester calme pendant un match, comment se comporter hors du court pour perdre le moins d'énergie possible. Il me donne une grande motivation.»

«L'Open d'Australie était un moment spécial, positif, mais après il faut recommencer, se lever le matin et retourner au travail», a-t-il ajouté.