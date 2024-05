Tenant du titre, Novak Djokovic arrive à Roland-Garros après l'un des plus mauvais débuts de saison de sa carrière et refuse de «se projeter trop loin». Mais son objectif n'a pas changé: «Tout autre résultat qu'un titre ne me satisfait pas», a-t-il déclaré dimanche.

Novak Djokovic arrive à Roland-Garros sans certitude. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

Le Serbe de 37 ans, en quête d'un 25e titre du Grand Chelem et d'un quatrième à Roland-Garros, débutera son tournoi mardi face au Français Pierre-Hugues Herbert. Pour la troisième fois de sa carrière, il n'a pas remporté le moindre tournoi en arrivant à Paris, ni même joué la moindre finale. Il s'est récemment séparé de deux des personnages-clés de son équipe : son entraîneur Goran Ivanisevic et son préparateur physique Marco Panichi. Le numéro un mondial s’est confié dimanche en conférence de presse-

Comment vous sentez-vous psychologiquement compte tenu de vos résultats cette année, en particulier sur terre battue ?

«Mes attentes sont basses et mes espoirs élevés (sourire). Je suis presque gêné de le dire, mais tout autre résultat qu'un titre ne me satisfait pas. Ca peut sembler arrogant, mais je pense que ma carrière me permet de le dire. L'une des raisons qui fait que je joue toujours au plus haut niveau est ma volonté d'écrire l'histoire et de remporter les plus grands titres. Roland-Garros en fait évidemment partie. Donc mes objectifs sont toujours les mêmes. Mais cette année, je dois réviser à la baisse mes attentes. C'est-à-dire que je ne dois pas me projeter trop loin dans le tournoi, regarder qui je pourrais affronter dans les derniers tours, mais vraiment prendre les jours les uns après les autres, avancer pas à pas et mettre mon jeu en place. Car ce dont j'ai souffert ces derniers temps, c'est de ne pas maintenir mon jeu à haut niveau. C'est ce que je dois parvenir à faire pour avoir une chance de me hisser en finale. Je sais exactement ce que je dois faire en Grand Chelem. Ce sont des tournois complètement différents des autres tournois du calendrier.»

Avez-vous mis le doigt sur ce qui vous a empêché de trouver votre pic de forme jusque-là, contrairement aux années précédentes ?

«Ce sont différentes choses qui se sont passées ces derniers mois, mais je ne veux pas en parler. J'espère que vous comprendrez. C'est juste que je ne veux pas ouvrir la boîte de Pandore et parler de ces choses. J'essaie simplement de me concentrer sur ce qui doit être fait. Ce qui est arrivé est arrivé et c'est du passé. Je ne peux plus rien y faire, mais j'apprends à modifier certaines choses, à rectifier certaines choses qui ne vont pas et qui ne servent pas mes objectifs de performance au plus haut niveau. C'est là-dessus que nous travaillons avec mon équipe et j'espère que ça portera ses fruits ici à Roland-Garros.»

Regarderez-vous le match entre Nadal et Zverev lundi ?

«Oui, si je n'ai rien de plus intelligent à faire. Mais le match aura lieu en journée, alors ce sera plus difficile pour moi que s'ils avaient joué en nocturne parce que j'ai des obligations dans la journée. J'essaierai d'en voir autant que possible. Je pense que tout le monde voudra voir comment ça se passe (sourires).»