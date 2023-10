Quel match ! 3 heures et 9 minutes d'une intensité féroce. Andy Murray (ATP 40) dépose les armes après un véritable combat de boxe à Bâle face à Tomas Martin Etcheverry (ATP 32).

Quel régal pour les fans suisses qui ont fait le déplacement à la St. Jakobshalle ! Le Britannique et l'Argentin ont livré un duel robuste et âpre, bien que parfois brouillon, se rendant coup pour coup du premier jeu au dernier.

Andy Murray, avec ses propres armes et son caractère bien trempé, a géré ses bonnes phases d'une main de maître comme lors du gain du premier set au tie-break. Mais, peu aidé par sa seconde balle (47 % de points remportés derrière), le Britannique s'est retrouvé impliqué dans trop de batailles en fond de court, ce qui lui a certainement coûté cher.

D'un autre côté, solide et stoïque, Etcheverry a laissé apparaître de temps à à autres des encouragements sur des points capitaux, mais a semblé plus souvent hermétique à la pression, tout en enchaînant les frappes douloureuses à encaisser pour le Britannique.

Un jeu d'une quinzaine de minutes

Si l'on devait analyser le véritable point de bascule de la rencontre, on le situerait sans l'ombre d'un doute lors du deuxième set, à 4 jeux à 2 en faveur de l'Argentin. Au terme d'un combat complètement fou et après de nombreux rallyes, Murray s'effondra et ne parvint pas à réaliser le débreak, laissant ainsi Etcheverry s'échapper.

Bien qu'encore dans la course mentalement, le corps du Britannique semblait s'affaiblir au fur et à mesure que le temps passait. Hargne et expérience ne suffisaient plus comme seuls ingrédients pour se départir d'un adversaire plus que coriace. Le troisième set ne fut qu'un long combat solitaire de Murray contre son propre corps. Mais, encouragé par le public, il rendit tout de même les armes avec honneur.