La malédiction que seul Roger Federer a vaincue ce siècle

Avec l’élimination précoce de Novak Djokovic vendredi dernier, le tenant du titre à l’US Open est systématiquement tombé de son trône depuis 16 ans et la victoire de Roger Federer en 2008. Le Suisse est même l’unique joueur à être parvenu à conserver son bien à New York depuis le début du siècle.

Roger Federer est le seul joueur à avoir conservé son titre à l’US Open depuis le début du 21e siècle. KEYSTONE

Nicolas Larchevêque Nicolas Larchevêque

La malédiction de l’US Open a encore frappé ! Eliminé par Alexei Popyrin (6-4 6-4 2-6 6-4) dans la nuit de vendredi à samedi, Novak Djokovic a perdu sa couronne dès le 3e tour. Le Serbe poursuit ainsi la série noire des tenants du titre à Flushing Meadows.

En effet, depuis 2008, aucun lauréat de la quinzaine new-yorkaise n’est parvenu à conserver son trophée l’année suivante ! Le dernier en date à avoir réalisé cet exploit ? Roger Federer, qui avait aligné cinq sacres de rang entre 2004 et 2008 avant de s’incliner en finale contre Juan Martín del Potro en 2009.

Le Bâlois est même l’unique joueur - à ce jour - à avoir réussi une telle performance dans le Queens au cours du 21e siècle. Avant lui, il faut remonter aux années 1997-1998 et au «doublé» de l’Australien Patrick Rafter pour voir un tennisman remettre le couvert.

L’US Open, l’exception des Grands Chelems

Cette disette des champions semble bel et bien unique à l’US Open, comme le relève «Eurosport». Pour les trois autres tournois du Grand Chelem, les suprématies ont été fréquentes au cours de cette même période, c’est-à-dire entre 2009 et 2024.

Rafael Nadal a régné presque sans partage à Roland-Garros et a conservé son titre à sept reprises. A l’Open d’Australie, Novak Djokovic l’a fait cinq fois et Roger Federer une fois. Et pour finir, Wimbledon a vu le Serbe garder son bien à quatre occasions, mais également Carlos Alcaraz cette année.

Celui qui lèvera les bras dimanche en finale dans le Stade Arthur-Ashe aura donc déjà un joli défi qui l’attendra en 2025 sur le sol américain...

Le parcours du lauréat l’année suivant son titre 2009 : Roger Federer, battu en finale

2010 : Juan Martin Del Potro, absent

2011 : Rafael Nadal, battu en finale

2012 : Novak Djokovic, battu en finale

2013 : Andy Murray, éliminé en quarts de finale

2014 : Rafael Nadal, absent

2015 : Marin Cilic, éliminé en demi-finales

2016 : Novak Djokovic, battu en finale

2017 : Stan Wawrinka, absent

2018 : Rafael Nadal, éliminé en demi-finales

2019 : Novak Djokovic, éliminé en huitièmes de finale

2020 : Rafael Nadal, absent

2021 : Dominic Thiem, absent

2022 : Daniil Medvedev, éliminé en huitièmes de finale

2023 : Carlos Alcaraz, éliminé en demi-finales

2024 : Novak Djokovic, éliminé au 3e tour Montre plus