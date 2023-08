La Française Caroline Garcia, 7e mondiale et demi-finaliste l'an dernier, a été éliminée dès le premier tour de l'US Open mardi par la Chinoise Yafan Wang (114e, issue des qualifications) 6-4, 6-1 en 1h10.

Caroline Garcia a été éliminée dès le premier tour de l'US Open. Keystone

Sa défaite prématurée est un coup dur pour le clan français dont elle était la meilleure chance. Sur le papier du moins, car depuis le début de la saison, la Lyonnaise de 29 ans n'arrive pas à retrouver le niveau de l'an dernier.

Après un été américain explosif en 2022 (titre au WTA 1000 de Cincinnati puis demie à Flushing Meadows, sa première en Grand Chelem), elle avait remporté les Masters de fin d'année à Fort Worth (Texas) et était remontée au 4e rang mondial.

Mardi, Garcia a commis trop de fautes directes (34) pour inquiéter son adversaire à qui elle a offert le match sur une sixième double faute. Wang, qui a perdu deux fois au deuxième tour en trois participations à New York, affrontera jeudi la Britannique Katie Boulter (61e) pour tenter de se hisser au troisième tour, ce qui serait son meilleur résultat en Grand Chelem.

La no 1 française termine elle sa saison des Grands Chelems sur son plus mauvais résultat, dans le Majeur où elle avait pourtant réussi sa meilleure performance l'an dernier. En 2023, Garcia a perdu en 8es de finale à l'Open d'Australie, au deuxième tour à Roland-Garros et au troisième à Wimbledon.

Ons Jabeur: «pas dans ma meilleure forme»

De son côté, la Tunisienne Ons Jabeur, 5e joueuse mondiale et finaliste de l'US Open l'an passé, s'est qualifiée pour le 2e tour du tournoi mardi, mais elle a souffert et a dû se faire soigner avant de battre la Colombienne Camila Osorio (N.68), 7-5, 7-6 (7/4).

Toujours en quête d'un premier titre en Grand Chelem, après ses trois défaites en finale des tournois de Wimbledon (2022, 2023) et à New York l'année dernière, la Tunisienne a demandé une pause médicale alors qu'elle était menée 5-4 au premier set, après une série de quatre jeux perdus d'affilée.

Jabeur était apparue enrhumée vendredi lors d'une conférence de presse et avait plaisanté sur «la climatisation américaine qui (la) tue». Toussant et visiblement fatiguée, elle a tout de même repris sa place sur le court et enchaîné trois jeux pour remporter le premier set 7-5. Elle est alors brièvement retournée à son vestiaire.

Dans le deuxième set, Jabeur a pris l'avantage et aurait pu clore la rencontre mais Osorio, très combative, a sauvé deux balles de match et poussé son adversaire au tie-break. Jabeur, qui a eu 29 ans lundi, l'a emporté 7-4 dans le jeu décisif au bout de 2h16 minutes.

«Ce n'était pas un match facile. Elle (Osorio) a joué de manière incroyable et je ne me sens pas dans ma meilleure forme aujourd'hui», a dit la Tunisienne au micro sur le court après cette victoire éprouvante. Elle affrontera au 2e tour la Tchèque de 18 ans Linda Noskova (N.41), qui a battu au premier tour l'Américaine Madison Brengle, 103e joueuse mondiale (6-2, 6-1).