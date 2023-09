Wawrinka et la Suisse doivent se reprendre ATS

Battue 3-0 par la France mardi, l'équipe de Suisse de Coupe Davis n'a plus que de minces espoirs de se qualifier pour la phase finale prévue en novembre à Malaga.

Stan Wawrinka et ses coéquipiers doivent battre la Grande-Bretagne, favorite du groupe B, vendredi après-midi à Manchester. Ils peuvent s'attendre à une tout autre ambiance que face à la France, le Vaudois n'ayant pas caché sa colère d'évoluer devant un si maigre public (600 spectateurs) dans une compétition qui lui tient tellement à coeur. Les Britanniques pourront compter sur le soutien de plus de 10'000 spectateurs.

Le pays-hôte s'est imposé 2-1 face à l'Australie mercredi pour son entrée en lice, forçant la décision dès les matches de simple. Le capitaine Leon Smith s'était pourtant privé de son no 1 Cameron Norrie et de l'ex-no 1 mondial Andy Murray, titularisant Jack Draper et Daniel Evans. Un choix payant.

Capitaine helvétique, Severin Lüthi pourrait également tenter un coup de poker en relançant Marc-Andrea Hüsler en simple. Mais le Zurichois n'a pas franchement convaincu mardi en double, perdant trois fois son service. Stan Wawrinka et Dominic Stricker seront par ailleurs revanchards après leur défaite de mardi.

