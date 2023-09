Roger Federer a lancé un appel à investir davantage dans la formation des jeunes enfants lundi soir, en marge de l'assemblée générale de l'ONU à New York. Il a plaidé en faveur d'un apprentissage précoce de qualité.

Roger Federer a lancé un appel à investir davantage dans la formation des jeunes enfants. IMAGO/Bildagentur Monn

«Si nous ne faisons pas tout juste très tôt dans le parcours de formation des enfants, nous n'avons ensuite quasiment aucune chance de rattraper le retard», a affirmé l'ancienne vedette du tennis.

L'ex-numéro 1 mondial s'est engagé en faveur des objectifs de développement de l'ONU, dont un point demande que chaque enfant puisse bénéficier d'au moins un an de pré-scolarité. «Nous sommes à la moitié du gué mais savons déjà que le but ne pourra pas être atteint, par manque de financement», a regretté le Bâlois.

Tous les acteurs concernés – parents, enseignants, dirigeants économiques et politiques, communauté en général – devraient veiller à assurer une formation de qualité le plus tôt possible. «Chaque contact compte», a ajouté Roger Federer, qui sait, en tant que père de quatre enfants, à quel point les premières années de la vie d'un petit sont importantes. «Je suis ici pour inciter à l'action!», a-t-il encore lancé.

Avec sa Fondation créée il y a 20 ans, Roger Federer a investi à ce jour 77,5 millions de francs dans des projets de formation dont ont bénéficié 13'000 écoles et jardins d'enfants. Près de 2,5 millions de jeunes ont ainsi été concernés.

nn, ats