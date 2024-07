Rafael Nadal, qui parfait sa préparation sur terre avant ses derniers Jeux à Paris, a remporté lundi son premier match au tournoi de Bastad, en Suède, associé en double au Norvégien Casper Ruud. Le duo a dominé Guido Andreozzi et Miguel Angel Reyes-Varela 6-1 6-4.

Un duo fructueux entre Nadal et Ruud. KEYSTONE

L'ancien no 1 mondial, âgé de 38 ans, n'avait plus joué depuis son élimination dès le premier tour à Roland-Garros contre le futur finaliste Alexander Zverev.

«Nous avons plutôt bien joué vu que c'était la première fois que nous étions associés (avec Ruud)», a souligné Nadal après la rencontre, rapidement expédiée (1h19) malgré quelques interruptions en raison de la pluie.

L'Espagnol aux 22 titres en Grand chelem est également invité en simple, où il affrontera mardi ou mercredi au premier tour le Suédois Leo Borg (21 ans, 461e mondial), le fils de Björn Borg.

Nadal, revenu à la compétition mi-avril après seize mois quasiment sans jouer à cause de blessures, avait déclaré forfait pour le tournoi sur gazon de Wimbledon, préférant se concentrer sur le tournoi olympique, qui se disputera sur les courts en terre battue parisiens (27 juillet – 4 août).

Double médaillé d'or olympique (en simple à Pékin en 2008 et en double à Rio en 2016), le Majorquin sera aligné en simple mais aussi en double, associé à Carlos Alcaraz, no 3 mondial et vainqueur cette année à Roland-Garros et Wimbledon.

