Un duo suisse a cueilli le titre dans le Challenger ATP de Canton samedi. Les gauchers Antoine Bellier et Luca Castelnuovo se sont imposés 6-3 7-6 (7/5) en finale face au Taïwanais Ray Ho et à l'Australien Matthew Romios, têtes de série no 2 du tableau en Chine.

Antoine Bellier célèbre (ici en 2022) IMAGO/Bildbyran

Associés pour la première fois depuis 2017, Antoine Bellier et Luca Castelnuovo (26 ans tous les deux) ont décroché leur premier titre en commun. Pour le Genevois, il s'agit du deuxième trophée sur le circuit Challenger en double, après celui glané l'an dernier à Shymkent avec le Brésilien Gabriel Decamps. Le Tessinois en est quant à lui à trois titres en double dans cette catégorie.

Ce sacre permettra à Antoine Bellier de progresser d'environ 330 places dans le classement ATP de double, où il se retrouvera proche du top 400. Luca Castelnuovo gagnera pour sa part une centaine de places dans la hiérarchie de la spécialité pour se retrouver 300e.

ats