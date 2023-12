Le monde du tennis bouleversé par une énorme révolution ?

Les organisateurs des tournois ainsi que plusieurs sponsors prévoient prochainement une grande révolution dans le monde de la petite balle jaune. Ainsi, Au lieu des quatre tournois du Grand Chelem, quatorze événements principaux devraient à l'avenir rythmer le calendrier annuel.

Le record de 24 titres du Grand Chelem de Novak Djokovic pourrait devenir de l’histoire ancienne. IMAGO/ZUMA Wire

Comme le rapporte «The Athletic», la plus grande révolution du tennis est peut-être en train de se produire. Selon le média américain, des discussions seraient en cours en coulisses et pourraient aboutir à la suppression des tournois du Grand Chelem et à l'émergence d'un nouveau Super-Tour.

L'idée : au lieu des quatre tournois du Grand Chelem qui se disputent à Melbourne, Paris, Wimbledon et New York, il devrait y avoir à l'avenir quatorze grands événements de tennis. Pour cela, les organisateurs des grands chelems veulent s'associer aux organisateurs des neuf tournois Master 1000. Un nouveau tournoi en Arabie Saoudite est prévu comme 14ème événement. En principe, le mode de fonctionnement ressemblerait au championnat du monde de Formule 1. «The Atletic» se réfère à cinq sources qui seraient impliquées dans les négociations mais qui ne souhaitent pas être citées.

Discussions «largement positives»

Les discussions, qui se sont poursuivies pendant les finales ATP de Turin mais n'ont pas encore abouti, sont décrites comme «largement positives». L'objectif est de présenter un «plan final» à l'Open d'Australie. Le fait que le prochain accord triennal avec le circuit n'ait toujours pas été signé montre à quel point ce projet semble sérieux.

La raison de cette décision est que les organisateurs, les dirigeants et les meilleurs joueurs du monde sont d'accord pour dire que le tennis dans sa forme actuelle ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait. Il s'agit notamment d'un calendrier déroutant pour les fans, d'un risque de blessure trop élevé pour les athlètes en raison d’un trop grand nombre de tournois durant l’année. Ce nouveau format générerait aussi des revenus supplémentaires de plusieurs centaines de millions de dollars.

Cette nouvelle formule permettrait à la prochaine génération de réaliser de nouveaux exploits retentissants. Le record de succès en Grand Chelem de Novak Djokovic pourrait donc perdre de son éclat dans les années à venir. «The Athletic» précise toutefois que rien n'est encore décidé dans cette affaire qui risque de faire couler beaucoup d’encre ces prochains mois.