Leandro Riedi (ATP 175) a offert à l’équipe de Suisse le droit de rêver à un exploit à Groningue. Le Ziurichois a gagné le match qu’il ne fallait pas perdre pour entretenir la flamme de l’espoir face aux Pays-Bas dans le cadre des Qualifiers de la Coupe Davis.

Leandro Riedi, chef de file de la Suisse à Groningue en Coupe Davis. sda

Leandro Riedi a battu 6-4 7-6 (7/3) Botic Van De Zandschulp (ATP 63) pour le point de l’égalisation à 1-1. La défaite 7-6 (7/3) 7-6 (7/3) de Marc-Andrea Hüsler (ATP 199) devant Tallon Griekspoor (ATP 29) ne lui laissait pas le choix. Malgré le poids de l’enjeu, il a su se libérer pleinement avec des retours souvent imparables – sa marque de fabrique – et un coup droit qui lui donne le plus souvent l’ascendant dans l’échange. Désormais victorieux de treize des quatorze matches qu’il a disputés depuis le début de l’année, il peut aborder son match face à Tallon Griekspoor de samedi avec un réel optimisme. Il a le jeu pour pousser vraiment le no 1 néerlandais dans ses derniers retranchements.

Pas le droit à l’erreur

Si la logique est respectée, Leandro Riedi n’aura pas le droit à l’erreur dans la mesure où le double, qui ouvrira les feux de la journée de samedi, semble promis aux Néerlandais. Mais le capitaine Severin Lüthi n’oubliera pas de rappeler à ses joueurs que la Suisse avait été menée 2-1 par l’Allemagne après le double l’an dernier à Trèves avant de remporter les deux derniers simples...

Héros de la rencontre de Trèves avec son succès contre le Champion olympique Alexander Zverev, Marc-Andrea Hüsler a offert la réplique espérée face à Griekspoor. Seulement, son manque de résultats depuis une année a pesé dans les jeux décisifs. Le Néerlandais a juste eu besoin d’élever un petit peu le curseur pour fermer la porte à son adversaire. Mais face à Leandro Riedi, il devra montrer un autre visage pour éviter toute mauvaise surprise...

ats