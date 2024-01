122e joueur mondial, Arthur Cazaux a vu son beau parcours à l’Open d’Australie prendre fin lundi au stade des 8es de finale. Après son élimination, le Français a avoué qu’il avait dû se battre contre un gastro ces derniers jours.

👏 Une ovation bien méritée : auteur d'un superbe Open d'Australie, Arthur Cazaux s'arrête en 8e de finale, la faute au trop solide Hubert Hurkacz (7-6, 7-6, 6-4) #AusOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/s2gcvveVqO — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 22, 2024

La belle histoire de l’édition 2024 de l’Open d’Australie s’est terminée. Invité surprise des 8es de finale, Arthur Cazaux (ATP 122) a été éliminé lundi par le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 9) en trois sets (7-6 7-6 6-4). Malheureusement pour lui, le jeune français de 21 ans n’était en pleine possession de ses moyens.

Après sa défaite, il a ainsi reconnu qu’il était tombé malade durant le week-end. «Je ne veux pas m'en servir d'excuse, mais je n'ai pas eu beaucoup de chance. Le soir de ma victoire contre Tallon Griekspoor (ndlr : au 3e tour samedi), j'ai chopé une gastro», a-t-il révélé en conférence de presse, selon les propos relayés par l’AFP.

Avant de détailler : «J'ai passé toute la nuit aux toilettes, ce n’était pas beau à voir, c'était un peu une scène de guerre dans mes toilettes à l'hôtel. J’ai passé une nuit très compliquée, et hier (dimanche), je n'ai pas du tout pu m'entraîner, j'étais sous «médoc» toute la journée. Ce matin, c'était quand même mieux, j'avais passé une bonne nuit.»

«Je ne pensais pas acquérir tout ça si tôt»

Ses problèmes gastriques l’ont ainsi obligé à faire appel au médecin avant l’entame de la troisième manche. «Pendant deux sets, ça ne m'a pas trop gêné. Mais depuis le début du deuxième set, je n'arrivais plus à manger ni à boire quoi que ce soit, j'avais mon estomac qui disait non et j'avais plein de nausées. J'ai senti la répercussion directe au troisième set : j'avais moins de jus», a expliqué Cazaux. «Mais ce n'est pas ça qui m'a fait perdre le match. Hubert (Hurkacz) a juste été meilleur que moi aujourd'hui.»

Malgré cette mésaventure, le tombeur de Holger Rune (ATP 8) au 2e tour retient «beaucoup de positif» de son parcours à Melbourne. «J'ai beaucoup appris et ça va beaucoup m'apporter pour le reste de la saison. J'ai eu beaucoup de premières : première victoire contre un top 10, première deuxième semaine en Grand Chelem... Je ne pensais pas acquérir tout ça si tôt dans la saison, c'est sûr que ça va beaucoup me servir pour la suite», a ajouté le joyau du tennis tricolore.