Dernière représentante de Swiss Tennis en lice à l'Open d'Australie, Viktorija Golubic (WTA 85) aura les honneurs de la «night session» samedi pour son 3e tour. Son duel avec Elina Svitolina est le deuxième programmé en soirée sur la Margaret Court Arena.

Viktorija Golubic tentera de se hisser en 8es de finale à Melbourne. KEYSTONE

Ce match, le deuxième entre la Zurichoise et l'Ukrainienne sur le circuit, ne commencera vraisemblablement pas avant 11h30 heure suisse. Il sera précédé de l'affrontement entre Daniil Medvedev et Félix Auger-Aliassime, prévu dès 9h heure suisse sur le deuxième plus grand court de Melbourne.

Viktorija Golubic a perdu nettement son seul précédent face-à-face avec Elina Svitolina, en 2019 à l'Open d'Australie déjà (6-1 6-2). La gagnante de ce match devrait retrouver en 8e de finale le no 1 mondial Iga Swiatek.