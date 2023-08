Les Masters Next Gen, ce tournoi qui réunit depuis 2017 les meilleurs joueurs de la saison âgés de moins de 22 ans, se tiendront à Jeddah de 2023 à 2027, a annoncé jeudi l'ATP, organisation qui régit le circuit professionnel masculin.

Les Masters Next Gen, que Carlos Alcaraz a remportés en 2021, se joueront en Arabie saoudite. Keystone

L'Arabie saoudite reprend l'organisation de ce tournoi dont les cinq premières éditions s'étaient déroulées en Italie, à Milan. L'édition 2023 se déroulera du 28 novembre au 2 décembre avec un record de 2 millions de dollars de prime. Les Masters Next Gen seront le premier tournoi professionnel officiel organisé en Arabie saoudite.

«Le circuit ATP est vraiment mondial et, explorer de nouveaux marchés est essentiel pour développer le jeu. Faire venir les Masters Next Gen à Jeddah est pour nous une chance d'inspirer de nouveaux fans dans une région où la jeune population est importante en nombre», se félicite le président de l'ATP Andrea Gaudenzi dans un communiqué.

Les Masters Next Gen sont également utilisés par l'ATP pour tester de nouvelles règles, comme par exemple les sets en quatre jeux gagnants. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ou encore Stefanos Tsitsipas ont remporté ce tournoi.

Après le football, la F1 et le golf

L'Arabie saoudite utilise ces dernières années le sport pour diversifier ses activités économiques au-delà du pétrole et développer son tourisme. Les clubs de football de la pétromonarchie ont ainsi récemment attiré certains des plus grands noms de ce sport, dont Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar et Sadio Mane.

Ryad, la capitale du pays, accueille également un Grand Prix de Formule 1 depuis 2021 et a financé un circuit professionnel de golf (LIV) en concurrence avec le traditionnel circuit PGA.

AFP