Nick Kyrgios, handicapé par les blessures depuis l'an dernier, a déclaré dans un podcast qu'il reviendrait sur les courts la semaine prochaine. Ceci après avoir manqué la quasi-totalité de la saison en 2023.

Nick Kyrgios traverse une période compliquée. IMAGO/ABACAPRESS

ATS

Le finaliste de Wimbledon il y a deux ans n'a joué qu'un seul match sur le circuit ATP depuis la fin de l'année 2022, touché ensuite au genou et au poignet. Dans le podcast «the Australian Open Show», diffusé jeudi, l'Australien de 28 ans a déclaré qu'il reprendrait les entraînements bientôt.

«Je vais frapper pour la première fois la semaine prochaine», a dit Kyrgios sans donner de date de retour à la compétition. «Je reviendrai certainement. Mais c'est difficile de donner une date exacte car la blessure était assez grave», a-t-il ajouté.

L'Australien, connu pour faire le show sur les courts, a admis avoir connu «l'une des années les plus difficiles de (s)a vie, du point de vue du tennis», lui qui a notamment été opéré du genou en janvier 2023 et a dû renoncer ensuite à Wimbledon à cause d'une déchirure au poignet.

L'ancien no 13 mondial a admis avoir beaucoup réfléchi pour savoir s'il «voulait toujours faire ça», avant d'ajouter qu'il avait toujours l'envie.

AFP