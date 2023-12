Lulu Sun (WTA 214) a conclu son année de la plus belle des manières. La Genevoise de 22 ans a, en effet, passé le cap des qualifications du tournoi WTA 250 d’Auckland.

Lulu Sun s’est imposée devant l’Australienne Destanee Aiava. KEYSTONE

Lulu Sun s’est imposée 6-2 6-2 devant l’Australienne Destanee Aiava (WTA 165) et 7-6 (7/1) 7-6 (7/4) face à la Slovaque Viktoria Hruncakova (WTA 81). Son adversaire mardi au premier tour sera l’Américaine Mccartney Kessler (WTA 221) qui est également issue des qualifications. Les deux joueuses s’affronteront pour la première fois.

La tête de série no 1 du tableau la no 3 mondiale et victorieuse de l’US Open Coco Gauff.

ats