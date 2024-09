Dernier vainqueur du tournoi encore en lice chez les messieurs, Daniil Medvedev (no 5) a rallié sans trop de difficultés les 8es de finale de l'US Open. Le Russe a battu l'Italien Flavio Cobolli (no 31) 6-3 6-4 6-3 samedi soir au 3e tour à New York.

Après les éliminations de Carlos Alcaraz au 2e tour et de Novak Djokovic au 3e, Medvedev, vainqueur à Flushing Meadows en 2021, fait désormais figure de grand favori avec le no 1 mondial Jannik Sinner. Il pourrait retrouver l'Italien en quart de finale déjà.

Face à Cobolli, Medvedev (28 ans) a semblé en contrôle. Le match s'est légèrement emballé lors du huitième jeu du deuxième set, sur le service du Russe qui s'est plaint des balles auprès de l'arbitre, se faisant siffler par le public, avant d'enchaîner deux doubles fautes et de sauver quatre balles de break.

«Ce jeu a été difficile, la foule voulait que je me fasse breaker, j'ai sauvé les choses, ça a été fun, je me suis fait plaisir», a commenté Medvedev. «Ca a été un match difficile, j'ai eu des hauts et des bas, c'était piège. Il fait chaud et humide. On a joué beaucoup de points longs, avec beaucoup d'échanges. Les conditions font que les favoris ont peut-être moins de marge» sur la concurrence, a-t-il encore estimé.

Swiatek maîtrise

Dans le tableau féminin, Iga Swiatek (no 1) a balayé la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (no 25) 6-4 6-2 en 1h32. Déjà titrée à Flushing Meadows en 2022, la Polonaise de 23 ans s'est baladée, faisant le break dès le premier jeu du match, sans être une seule fois en danger sur son engagement (aucune balle de break à défendre).

«Je peux encore m'améliorer dans tous les domaines, mon tennis est loin d'être parfait, bien que je sois no 1 et que j'aie déjà gagné le tournoi», a dit la quintuple vainqueure de Grand Chelem, qui affrontera lundi en 8es de finale une autre Russe, Liudmila Samsonova (no 16).

