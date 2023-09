Daniil Medvedev (no 3) disputera vendredi sa septième demi-finale de Grand Chelem, la quatrième à Flushing Meadows.

Medvedev a souffert de la chaleur mercredi, mais il s'est hissé en demi-finales de l'US Open ATS

Le Russe a dominé son ami et compatriote Andrey Rublev (no 8) 6-4 6-3 6-4 mercredi en quart de finale de l’US Open.

Battu pour la... neuvième fois en neuf quarts de finale joués dans un Majeur, Andrey Rublev a pourtant remporté 12 des 13 premiers points du match pour mener 3-0. Il a aussi mené 3-1 service à suivre dans la deuxième manche, et 4-2 dans la troisième. Mais le vainqueur du dernier Masters 1000 de Monte-Carlo souffre d'un blocage pour l'heure fatal à ce stade de la compétition en Grand Chelem.

Daniil Medvedev, qui avait totalement manqué son entame de match, a fait la différence grâce à une meilleure gestion des moments décisifs. L'ex-no 1 mondial n'a pas livré un grand match face à celui qui est aussi le parrain de sa fille, perdant à cinq reprises son service. Mais il a assuré l'essentiel, malgré des problèmes respiratoires dus à la chaleur écrasante.

Vainqueur de son unique trophée majeur en 2021 à New York où il avait privé Novak Djokovic du Grand Chelem calendaire, Daniil Medvedev pourrait retrouver le Serbe dimanche en finale. Mais sa demi-finale s'annonce forcément compliquée: il affrontera vendredi soir le tenant du titre Carlos Alcaraz (no 1) ou le finaliste de l'édition 2020 Alexander Zverev (no 12).

