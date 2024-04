Mirka et Roger Federer célèbrent leurs noces de cristal

Ils forment l'un des couples les plus charmants de Suisse : Mirka et Roger Federer célèbrent aujourd'hui leurs noces de cristal. Le couple s'est marié le 11 avril 2009 à Riehen, près de Bâle.

Mirka et Roger Federer sont mariés depuis 15 ans. KEYSTONE

Carlotta Henggeler/trad Clara Francey

Mirka et Roger Federer ont commencé à se fréquenter en 2000 et se sont mariés dix ans plus tard, en 2009. Ce 11 avril 2024, c'est leur quinzième anniversaire de mariage, comme le rappelle le «Blick».

«Notre mariage, c'était en 2009. Ne me demandez pas la date ! (rires) Mais c'était en avril, par une belle journée ensoleillée», avait déclaré le champion suisse dans une interview pour l'ATP.

Peut-être que les félicitations pour leurs noces de cristal aideront le père de famille à se rafraîchir la mémoire et à remonter le temps, jusqu'à ce 11 avril 2009, à Riehen, dans le canton de Bâle-Ville. Leurs jumelles, Myla et Charlene, sont nées cette même année, tandis que leurs jumeaux Leo et Lenny sont arrivés en 2014.

Mirka et Roger sont tombés amoureux en 2000, lors des Jeux olympiques de Sydney. «Je l'aime tellement. Je suis incroyablement heureux de l'avoir rencontrée il y a si longtemps. Bien sûr, je l'épouserais à nouveau», avait d'ailleurs déclaré le Bâlois lors d'un événement il y a quatre ans.