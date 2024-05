Stan Wawrinka a assuré jeudi que Rafael Nadal, qui tente de revenir après deux années à lutter contre des blessures, était «toujours aussi fort». Il s'est entraîné mercredi avec l'Espagnol sur le Central de Roland-Garros.

Stan Wawrinka dithyrambique à l'égard de l'Espagnol IMAGO/Camilla Stolen

ATS

«C'est bien de voir qu'il (Nadal) peut jouer de nouveau, qu'il n'est pas blessé. J'espère vraiment qu'il va pouvoir revenir en forme parce que si son corps le laisse un peu tranquille, il a de quoi faire. Il est toujours aussi fort», a déclaré le Vaudois à l'AFP dans le cadre de l'annonce d'un partenariat avec la société Bitpanda spécialisée dans le trading et les cryptomonnaies.

«Je me suis entraîné avec lui mercredi. J'adore m'entraîner avec lui, il met toujours beaucoup d'intensité, on fait toujours de très bons entraînements. Si les blessures le laissent tranquille, il risque d'être très dangereux durant l'année s'il arrive à enchaîner les tournois et les matches», a ajouté l'ex-no 3 mondial, âgé de 39 ans.

Retombé au 97e rang cette semaine, Stan Wawrinka reconnaît toutefois que Nadal, qui fêtera ses 38 ans le 3 juin, n'est plus tout à fait non plus l'ogre de la terre battue qu'il a été et notamment parce qu'il ne se déplace plus aussi vite. Mais pour le Vaudois, plus que l'âge, ce sont les blessures qui handicapent le Majorquin.

«Il y a des choses qu'il fait moins bien qu'avant mais c'est à cause des blessures», a assuré le triple vainqueur en Grand Chelem (Open d'Australie 2014, Roland-Garros 2015 et US Open 2016), qui affrontera au 1er tour à Paris un autre glorieux ancien dans un duel au parfum de finale... d'il y a quelques années: Andy Murray.

«Ca se passe bien»

«Des retrouvailles. On s'est joué plusieurs fois ces dernières années à Roland-Garros, des gros matches et des matches un peu moins gros depuis nos blessures», a rappelé Stan Wawrinka. «C'est quelqu'un que je connais très, très bien. On s'est joué plein de fois tout au long de nos carrières», a-t-il poursuivi.

«On a eu de grosses blessures ces dernières années, mais ça risque d'être un match très intéressant», a-t-il estimé en soulignant que Murray et lui étaient «en recherche de victoires cette année». «J'ai gagné peu de matches depuis le début de l'année, mais dans l'ensemble mon niveau physiquement et techniquement est là. Aux entraînements, ça se passe bien donc j'espère pouvoir gagner des matches», a-t-il assuré.

ATS