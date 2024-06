Rafael Nadal a confirmé jeudi sur ses réseaux sociaux qu'il ne disputera pas Wimbledon (1er-14 juillet). L'Espagnol préparera les JO de Paris à Bastad, tournoi concurrent du Swiss Open de Gstaad durant la semaine du 15 au 21 juillet.

Rafael Nadal jouera à Bastad pour préparer Roland-Garros. IMAGO/Newspix

ATS

«Nous pensons qu'il est mieux pour mon corps de ne pas changer de surface et de continuer à jouer sur terre battue», jusqu'aux Jeux de Paris, souligne le double champion olympique (simple en 2008, double en 2016). «C'est pour cette raison que je manquerai Wimbledon cette année», ajoute-t-il.

Bastad est «un tournoi que j'ai disputé plus tôt dans ma carrière, et au cours duquel j'ai passé de grands moments sur et en dehors des court», explique encore Rafael Nadal, qui s'est aligné à trois reprises sur la terre battue suédoise (2003, 2004 et 2005). Le gaucher espagnol y avait cueilli le titre en 2005.

Avec Alcaraz en double

Rafael Nadal (38 ans) pourrait bien vivre sa dernière saison sur le circuit, même s'il a laissé la porte ouverte concernant une participation à Roland-Garros en 2025. Aux JO de Paris, il sera en lice en simple ainsi qu'en double au côté du nouveau champion de Roland-Garros Carlos Alcaraz.

Vainqueur de 14 de ses 22 titres du Grand Chelem sur la terre battue parisienne, Rafael Nadal y a été éliminé d'entrée cette année, battu en trois sets par le futur finaliste Alexander Zverev. Mais son niveau de jeu fut bien plus élevé que lors de ses précédentes apparitions de la saison.

ATS