Nalani Buob s'est inclinée au premier tour ATS

Pas d'exploit pour les Suissesses aux Jeux paralympiques samedi. En cyclisme sur piste, en aviron et en tennis, il n'y aura pas de médaille.

ATS

Deux jours après avoir remporté le bronze en poursuite individuelle sur 3000 m, Flurina Rigling n'a pas réussi à se mêler à la lutte pour les médailles sur 500 m. La Zurichoise de 27 ans s'est classée 9e des qualifications.

Elle avait besoin d'une 6e place pour accéder à la finale, mais il lui a manqué 2''165. Chez les messieurs, le Lucernois Timothy Zemp s'est également classé 9e sur 4000 m.

La rameuse Claire Ghiringhelli a pour sa part terminé son rattrapage à la troisième place et participera à la finale B. Pour atteindre la finale A, la Tessinoise de 46 ans, qui vit en région parisienne, aurait dû terminer 2e. La Brésilienne Claudia Cicero dos Santos, qui s'est classée 2e, a été plus rapide de six bonnes secondes.

En tennis en fauteuil roulant, Nalani Buob s'est inclinée au 1er tour. La Zougoise de 23 ans, 22e joueuse mondiale et ancienne championne du monde juniors, s'est inclinée 6-2 6-3 face à la Néerlandaise Aniek Van Koot, 3e au classement mondial.

ats