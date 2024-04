Provoqué par le public, Novak Djokovic se venge froidement

On ne la lui fait pas deux fois ! Un an après avoir perdu en 8e de finale à Monte-Carlo face à l’Italien Lorenzo Musetti (ATP 24), Novak Djokovic l'a retrouvé au même stade cette année et pris le dessus froidement (7-5 6-3), malgré un passage à vide physique et des tensions avec le public.

AFP Nicolas Larchevêque

Le no 1 mondial affrontera vendredi l'Australien Alex De Minaur (11e) pour tenter de se hisser en demi-finales. Il jouera son premier quart de finale à Monte-Carlo depuis 2019, le dixième au total. Seul Rafael Nadal a fait mieux (seize quarts pour onze titres). Il n'a plus atteint le dernier carré en terre azuréenne depuis son second titre en 2015.

Cette année, Musetti a surpris d'entrée le Serbe en lui prenant son premier jeu de service, ce qui lui a permis de mener 4-2. Mené 4-3, Djokovic a marqué un point et est allé signaler à l'arbitre qu'il aurait dû voir qu'une balle de Musetti au cours de l'échange avait rebondi dans le couloir non loin de sa chaise.

Le public, comme toujours largement pro-italien à Monte-Carlo, s'est alors mis à siffler et le Djoker n'a pas manqué de le provoquer. Quelques points plus tard, alors qu'il avait été mené 40-0, le Serbe a refait son break de retard. «Il a un peu moins bien joué et moi, j'ai reçu le soutien du public», a commenté avec ironie Djokovic, estimant qu'à ce moment-là «le match avait basculé».

I dedicate this victory to the orchestra. #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/iLgG4HGTmj — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 11, 2024

Il a toutefois ressenti une petite inquiétude physique, lorsqu'il a été pris de forts tremblements au changement de côté à 4-3 dans le second set. «Je dois avouer qu'il y a eu des moments durant le match aujourd'hui où je ne me sentais vraiment pas bien physiquement», a-t-il reconnu dans vouloir en dire plus.

«Ce n'est pas inhabituel lors des premiers matchs sur terre. Quand on joue contre quelqu'un d'aussi fort que Musetti, qu'il faut vraiment aller chercher la victoire, qu'il faut beaucoup travailler physiquement, il est tout à fait possible que l'on se sente en difficulté physiquement. Mais je suis content de m'en être sorti. C'est le plus important, je continue mon tournoi», a-t-il ajouté.

«Être au sommet de ma forme à Roland-Garros»

«J'ai aussi ressenti de très bonnes choses sur le court ces derniers jours et c'est ça qui compte parce que ça veut dire que je suis sur la bonne voie dans la mesure où c'est à Roland-Garros que je veux être au sommet de ma forme et de mon jeu», a-t-il insisté.

L'homme aux 24 titres du Grand Chelem a fait la course en tête dans le second set. Et même si à deux reprises l'Italien a débreaké, Djokovic a réussi le break décisif pour mener 5-3 et service à suivre. L'an dernier, Musetti avait battu Djokovic au même stade des huitièmes de finale, décrochant par la même occasion la plus belle victoire de sa carrière.