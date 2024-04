Rafael Nadal a annoncé jeudi son forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo qui débute dimanche et ouvre la saison sur terre battue, L'Espagnol n'est toujours pas prêt physiquement.

Rafael Nadal ne participera pas à Monte-Carlo car il ne sent pas prêt physiquement. KEYSTONE

ATS

«Malheureusement, je dois vous dire que je ne vais pas jouer à Monte-Carlo. Simplement, mon corps ne me le permet pas», a écrit Nadal (37 ans) sur les réseaux sociaux. Il n'a plus joué de rencontre officielle depuis l'ATP 250 de Brisbane début janvier, où il faisait son retour sur le circuit après un an d'absence.

