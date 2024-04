Rafael Nadal mord déjà la poussière

Rafael Nadal (ATP 644) n'a pas enchaîné au tournoi ATP 500 de Barcelone. Le vétéran espagnol a été éliminé dès le 2e tour par l'Australien Alex de Minaur (ATP 11), vainqueur 7-5 6-1.

Dans l'un de ses jardins - il y a remporté douze finales -, le Majorquin de 37 ans a résisté pendant un set à son adversaire. Il a ensuite dû baisser pied, sans néanmoins trahir de gêne sur le plan physique.

Plombé par des douleurs à répétition, l'homme aux 22 succès en Grand Chelem n'avait plus joué sur le circuit ATP, avant cette semaine, depuis une blessure à la hanche à Brisbane début janvier. Ce coup d'arrêt en Catalogne démontre qu'un quinzième sacre à Roland-Garros dans un peu moins de deux mois reste une hypothèse hautement improbable.

«Le 6-1 du deuxième set, c'est ce qui devait arriver aujourd'hui», a déclaré Nadal en conférence de presse, expliquant qu'il voulait se ménager. «C'est ainsi que je dois procéder aujourd'hui, pour me donner une chance d'être compétitif à Roland-Garros», a-t-il ajouté. «J'essaierai de faire un pas de plus à Madrid, puis à Rome, et si, dans un tournoi, cela vaut la peine de tout donner et de mourir, c'est bien à Paris.»

