Roger Federer s'éclate en Thaïlande avec papa et maman

Roger Federer profite décidément de sa retraite. Actuellement en vacances en Thaïlande avec ses parents, l'ancienne star du tennis semble prendre son pied à en croire les photos et les vidéos postées sur son compte Instagram.

Roger Federer est un retraité hyperactif. Depuis qu'il s'est retiré des courts en septembre 2022, il a été aperçu aux quatre coins du globe. Dernièrement, le Bâlois s'est envolé pour la Thaïlande. Un voyage qu'il a décidé de partager avec ses plus de douze millions d'abonnés sur Instagram.

Le Maestro a notamment posté une vidéo de lui faisant la course en tuk-tuk avec ses parents, Lynette et Robert, qu'il a légendée comme suit : «Fast and Furious, Tuk-Tuk Edition».

Sur une photo, on peut voir le Suisse de 42 ans tout sourire, un chapeau de paille sur la tête et une noix de coco à la main. Le lauréat de 20 titres du Grand Chelem semble d'ailleurs apprécier les spécialités locales, lui qui a notamment testé le riz gluant à la mangue et le «luk chup».

Et ses abonnés semblent eux apprécier le récit de voyage du tennisman retraité. «Tu es méga cool», peut-on par exemple lire en commentaire de sa vidéo.