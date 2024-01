Aryna Sabalenka, victorieuse de l'Open d'Australie pour la deuxième année d'affilée samedi, a expliqué qu'elle avait à coeur de «ne pas être cette joueuse qui en gagne un et disparaît».

Aryna Sabalenka est fière de ce qu'elle a accompli KEYSTONE

- Que ressentez-vous après votre titre?

«Je suis sans voix. Je ne sais pas comment décrire mes émotions, mais je suis super, super heureuse et fière de tout ce que j'ai accompli jusqu'ici. Très heureuse du niveau auquel j'ai joué aujourd'hui (samedi). C'était différent par rapport à l'année dernière, quand je suis rentrée sur le court, je me suis sentie moins émotive, j'ai senti que j'étais en contrôle et que j'étais émotionnellement prête. (...) Ca m'a demandé tellement de temps de devenir la joueuse que je suis maintenant sur le court, d'avoir ce contrôle de moi-même, de mieux me comprendre. Le chemin a été long. Je parle comme si j'allais annoncer ma retraite, mais non! C'est trop tôt! J'ai encore des choses à faire.»

- A quel point était-il important pour vous de confirmer après votre premier titre en Grand Chelem?

«J'avais à l'esprit que je ne voulais pas être cette joueuse qui en gagne un et qui disparaît ensuite. Je voulais montrer que j'étais capable d'être régulière à ce niveau et que j'étais capable d'en gagner un autre. Et j'espère en gagner plus maintenant. C'était vraiment important pour moi.»

- Comment imaginez-vous la suite de la saison?

«J'ai prouvé l'année dernière que j'étais capable de jouer sur toutes les surfaces. Si je continue à travailler comme je travaille en ce moment, si on continue à construire ce qu'on construit, je suis persuadée que je suis capable de faire la même chose sur terre battue et sur herbe. Je vais continuer à travailler et j'espère que cette saison je vais atteindre le même objectif sur terre battue ou sur gazon. Il y a encore tellement de choses à accomplir. J'ai encore beaucoup d'objectifs à atteindre.»

ATS