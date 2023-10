Montée sur le trône de no 1 mondiale en septembre, Aryna Sabalenka a les cartes en main pour s'y maintenir et résister à la menace Iga Swiatek. Cette dernière est la seule en mesure de la déloger au Masters WTA à Cancun, à partir de dimanche.

Même si Iga Swiatek venait à se faire couronner, Aryna Sabalenka conserverait sa place de no 1 mondiale. KEYSTONE

La championne sortante, la Française Caroline Garcia, ne s'est pas qualifiée cette année pour le prestigieux rendez-vous réunissant les huit meilleures joueuses de la saison. Aucune Suissesse n'est non plus en lice.

A leur arrivée dans la ville balnéaire mexicaine, Sabalenka, forte en 2023 d'un premier sacre en Grand Chelem à l'Open d'Australie, plus une finale à l'US Open et deux demi-finales à Roland-Garros et Wimbledon, et Swiatek sont séparées par 630 points, à l'avantage de la Bélarusse (8425 contre 7795). Un matelas relativement confortable, quand 1500 points, au maximum, sont en jeu.

Même si Swiatek venait à être couronnée dans le stade éphémère de Cancun, Sabalenka serait assurée de conserver la place de no 1 mondiale si elle y atteint la finale, même en perdant un de ses trois matches de poule.

ATS