Capitaine de l'équipe de Suisse de Coupe Davis et ancien coach de Roger Federer, Severin Lüthi revient sur le circuit ATP. L'homme de 47 ans rejoint le staff d'Holger Rune.

Le Danois de 20 ans, no 8 à l'ATP, est coaché depuis octobre et les Swiss Indoors par Boris Becker. Il a posté une photo sur Instagram de lui entouré de son staff dont Lüthi et Becker à ses côtés.

Il a atteint les quarts de finale à Roland Garros et Wimbledon cette année, mais n'a pas passé le premier tour à l'US Open.

