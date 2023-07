The Swiss Grand-Slam-Champion @stanwawrinka advances to the 2nd round of the #EFGSwissOpenGstaad as @Robertocarba93 unfortunately has to retire at 6:1 3:1. @swiss_tennis#Gstaad #ATPGstaad #ATP #ATP250 #HoppSchwiiz

📷Bastian Parada pic.twitter.com/73qEjxUkoZ