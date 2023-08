Stan Wawrinka (ATP 49) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 97) disputeront leur 1er tour de l'US Open mardi, au lendemain de l'entrée en lice de Belinda Bencic (no 15) et de Dominic Stricker (ATP 128). Leur tâche s'annonce délicate.

Stan Wawrinka affrontera Yoshihito Nishioka mardi. Keystone

Sacré en 2016 à New York, Stan Wawrinka affrontera Yoshihito Nishioka (ATP 44) aux alentours de 21h heure suisse sur le Grandstand, troisième court en importance à Flushing Meadows. Il a remporté l'unique duel livré face au Japonais. Mais il se méfiera d'un joueur qui a atteint les 8es de finale tant à l'Open d'Australie qu'à Roland-Garros cette année, même si Nishioka n'a gagné qu'un match depuis début juillet.

Toujours en quête d'un premier succès dans un tournoi du Grand Chelem, Marc-Andrea Hüsler va au-devant d'un superbe défi sur le court no 10. Le gaucher zurichois se frottera à Hubert Hurkacz, tête de série no 17 du tableau, également aux alentours de 21 heure suisse. Il s'agira de son premier duel avec le Polonais, demi-finaliste du récent Masters 1000 de Cincinnati et 8e de finaliste à Wimbledon cet été.

ATS