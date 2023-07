The final quarterfinalist of the #EFGSwissOpenGstaad is @jamunar_38 as he gets the better of local hero @stanwawrinka. After a strong performance he wins 7:6(3) 6:1. @RFETenis #ATPGstaad #Gstaad #ATP #ATP250

📷Bastian Parada pic.twitter.com/DZdXBlRN4N