Stan Wawrinka sous le feu des critiques

Stan Wawrinka fait face aux critiques d'investisseurs, qui s'estiment lésés après avoir mis de l'argent dans son jeu virtuel Ballman Project.

Stan Wawrinka fait face aux critiques d'investisseurs dans son jeu virtuel Ballman Project. KEYSTONE

ATS / blue Sport Nicolas Larchevêque

Au moins six dénonciations ont été déposées auprès d'un collectif français d'aide aux victimes d'influenceurs , qui envisage une plainte pénale collective, selon une enquête de Mise au Point diffusée dimanche sur la RTS.

Les 2600 petits investisseurs du jeu basé sur les NFT lancé en 2021 ont presque tout perdu, tandis que Stan Wawrinka a récupéré l'équivalent de 440'000 dollars en Ethereum, une cryptomonnaie. «Je suis très déçu par la personnalité d’un triple vainqueur de Grand Chelem, j’ai l’impression que Stan Wawrinka a berné tout le monde», a déclaré l’un des adeptes du jeu.

Wawrinka : «On ne peut parler d’arnaque»

De son côté, le tennisman vaudois se défend, indiquant avoir été remboursé de ses avances et par la suite rémunéré pour son image et son temps passé sur le projet. «Les acheteurs sont déçus, je le comprends, mais on ne peut parler d’arnaque dès lors que, à l’inverse de nombreux projets véritablement scandaleux, nous avons livré les NFTs et le jeu promis», a ajouté le Suisse de 39 ans.

Des documents financiers du registre du commerce français montrent qu'il n'est pas un simple prestataire mais l'un des actionnaires principaux de la société derrière le jeu.