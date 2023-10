Un ancien entraîneur de Federer partage une terrible nouvelle

Après un long séjour à l'hôpital, Peter Lundgren, ancien entraîneur de Roger Federer et de Stan Wawrinka, a dû être amputé d'un pied.

Peter Lundgren avait été l’entraîneur de Roger Federer durant 3 ans (2000 à 2003). Imago

C'est par ces mots choquants que Peter Lundgren a commencé sa dernière publication sur Facebook. Le Suédois, qui a entraîné Roger Federer en 2003 lorsqu’il remporté son premier tournoi du Grand Chelem à Wimbledon, a écrit : «Je veux vous donner des nouvelles. Malheureusement, il y a dix jours, j'ai dû être amputé du pied gauche».

Pour mémoire, à la mi-septembre, Lundgren s'était cassé la cheville gauche. À l'époque déjà, il avait déclaré : «Je vais devoir rester longtemps à l'hôpital pour guérir et soigner l'infection». Cependant, cette dernière s'est avérée trop persistante et a nécessité une amputation.

Lundgren a également expliqué qu'il souffrait d'un diabète de type 2. Cette maladie a rendu son rétablissement plus difficile en raison d'une «mauvaise circulation du sang». L’ancien joueur de 58 ans a aussi posté une photo de sa jambe gauche bandée, amputée juste en dessous du genou, en ajoutant : «Je suis maintenant rétabli. Bientôt, je commencerai ma rééducation. Et pour moi, cela signifie : donner tout ce que j’ai».

Avec Wawrinka et Stricker

Outre la période fructueuse avec Federer entre 2000 et 2003, le Suédois avait également travaillé avec d'autres joueurs de haut niveau tels que Marat Safin, Marcos Baghdatis et Grigor Dimitrov.

De 2010 à 2011, Lundgren avait également été l'entraîneur de Stan Wawrinka pendant un peu plus d'un an, avant la véritable percée de Stan avec un autre suédois comme mentor : Magnus Norman. Plus récemment, Peter Lundgren avait aussi collaboré avec Dominic Stricker.