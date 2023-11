Novak Djokovic contre Carlos Alcaraz, c'est encore le grand duel annoncé du Masters ATP qui démarre dimanche à Turin. La lutte entre les deux meilleurs joueurs de l'année pour la place de numéro 1 est toutefois presque terminée, le Serbe ayant tout raflé depuis sa défaite face à l'Espagne en finale à Wimbledon.

Novak Djokovic a presque tout raflé depuis cet été. IMAGO

Vainqueur cette année d'un 22e, d'un 23e et d'un 24e trophée en Grand Chelem, Novak Djokovic a depuis longtemps détrôné Roger Federer en tant que chasseur de records éternels. A 36 ans, le Serbe a de nouveau réalisé une saison brillante, remportant six tournois et passant à nouveau à un succès du Grand Chelem calendaire.

Nole est presque certain de terminer l'année en tant que no 1 pour la huitième fois et d'étendre ainsi son record. Pour cela, il doit seulement gagner un match à Turin, ou compter sur une défaite de Carlos Alcaraz. Il a déjà égalé Roger Federer l'an dernier avec son sixième titre au Masters, et peut donc devenir le seul détenteur du record. La confiance est là, comme il l'a prouvé la semaine dernière en triomphant à Bercy malgré une maladie infectieuse.

Alcaraz pas au mieux

Comme son compatriote Rafael Nadal, Carlos Alcaraz a du mal en salle et lutte en automne contre les conséquences d'un jeu épuisant. L'Espagnol de 20 ans a également remporté six tournois et a livré pendant des mois une bataille passionnante pour la place de no 1 avec Novak Djokovic.

Mais le vainqueur du dernier Wimbledon a dû déclarer forfait pour les Swiss Indoors sur blessure, échouant dès les huitièmes de finale à Shanghai et même dès son entrée en lice à Bercy. Forfait l'an dernier pour les ATP Finals sur blessure, il fait ses débuts dans ce tournoi, tout comme le Danois Holger Rune.

Sinner et Medvedev en outsiders

Jannik Sinner est, avec Novak Djokovic qu'il retrouvera dans la phase de poules, le joueur le plus en forme de cet automne et s'annonce comme le grand rival du Serbe. L'Italien de 22 ans a remporté pour la première fois un Masters 1000 à Toronto en août, ainsi que les tournois de Pékin et de Vienne ces dernières semaines.

Grâce à lui, les tifosi ont un héros local à encourager. Un héros qui n'a pas peur de prendre des décisions fortes : le no 4 mondial a fait sensation à Paris-Bercy en déclarant forfait pour son huitième de finale en raison de la fatigue, alors qu'il avait joué jusqu'à 2h30 du matin la nuit précédente.

Adversaire no 1 de Carlos Alcaraz dans l'autre groupe, Daniil Medvedev a également un coup à jouer à Turin où un vainqueur invaincu empochera un peu plus de 4,8 millions de dollars. Une simple participation rapporte 325'500 dollars, auxquels s'ajoutent 390'000 dollars par victoire dans la phase préliminaire.

ATS