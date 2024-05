Un joueur français contraint à l’abandon après «avoir déconné»

Opposé jeudi à l'Argentin Tomas Martin Etcheverry, Arthur Rinderknech a été contraint à l’abandon au deuxième tour de Roland-Garros. La raison ? Le Français s’est blessé lui-même à un pied en donnant un coup de frustration !

#RolandGarros | ❌ C’est terrible pour Arthur Rinderknech, qui abandonne contre Tomás Martín Etcheverry après s’être blessé sur un geste de frustration… pic.twitter.com/1Y3nkKmT8I — francetvsport (@francetvsport) May 30, 2024

blue Sport NL Nicolas Larchevêque

Arthur Rinderknech (ATP 69) vient sans doute de réussir l’un des abandons les plus stupides de l’histoire du tennis. Après un départ de rêve où il menait deux sets à rien face à l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 29) jeudi soir à Roland-Garros, le Français a perdu le fil de sa rencontre, au point de se blesser... tout seul et d’être contraint d’abandonner (6-3 7-6 1-6 0-5).

Après s’être fait breaker à 2-0 dans la quatrième manche, le joueur tricolore de 28 ans a perdu ses nerfs et a évacué sa frustration en assenant un coup de pied dans un panneau publicitaire. Mal lui en a pris, puisque ce geste a eu de lourdes conséquences.

«J’ai juste déconné»

Blessé à un orteil, Rinderknech a fait appel au soigneur quelques jeux plus tard et a finalement dû se résoudre à jeter l’éponge. «Je me sens très bien physiquement, mais j'ai juste déconné», a-t-il reconnu, selon les propos relayés par «L’Equipe». «J'ai shooté dans le mur, un peu d'agacement.»

Petit lot de consolation pour le malheureux, il ne souffre d’aucune fracture, mais «d'une lésion au cartilage de l'orteil», comme le rapporte également le média français vendredi. La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue.