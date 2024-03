Novak Djokovic renonce au Masters 1000 de Miami (20-31 mars), comme il l'explique sur son compte X/Twitter. Le no 1 mondial souhaite d'ores et déjà se préparer pour la saison sur terre battue.

Novak Djokovic ne jouera pas à Miami. KEYSTONE

Le Serbe de 36 ans a pris cette décision dans la foulée de son élimination consommée au 3e tour à Indian Wells, où il a subi la loi du «lucky loser» Luca Nardi (ATP 123). Il effectuait dans le désert californien son retour après sa défaite concédée en demi-finale de l'Open d'Australie face au futur vainqueur Jannik Sinner.

«A ce moment de ma carrière, je dois équilibrer mon calendrier en ce qui concerne le privé et le professionnel», écrit-il sur les réseaux sociaux.

Pas satisfait de son niveau de jeu depuis le début de la saison, Novak Djokovic a fait des tournois du Grand Chelem et des JO de Paris ses grands objectifs de l'année. L'homme aux 24 titres majeurs pourrait perdre sa 1re place mondiale ce printemps, même s'il n'a aucun point à défendre à Miami où il était déjà absent l'an dernier.

Nole, qui pourrait revenir sur le circuit à l'occasion du premier Masters 1000 prévu sur terre battue (à Monte-Carlo, du 7 au 14 avril), compte 870 points d'avance sur Carlos Alcaraz (ATP 2) et 1405 sur Jannik Sinner (ATP 3). Mais Alcaraz remet 1360 points en jeu entre Indian Wells et Miami, et Sinner 960.

ats