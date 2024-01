Après avoir déboulonné Novak Djokovic sur son court fétiche, le no 4 mondial Jannik Sinner s'attaque à Daniil Medvedev (no 3) en finale de l'Open d'Australie dimanche. L'Italien veut parachever sa prouesse avec un premier sacre en Grand Chelem.

Si Jannik Sinner s'impose en finale ce dimanche face à Daniil Medvedev, il deviendra le troisième Italien à inscrire son nom au palmarès d'un tournoi majeur. KEYSTONE

Medvedev a l'expérience pour lui: l'ex-no 1 mondial, titré à l'US Open en 2021, va disputer sa sixième finale majeure, sa troisième à Melbourne après celles perdues en 2021 (contre Novak Djokovic) et 2022 (contre Rafael Nadal).

A l'inverse, Sinner va découvrir ce qu'est une finale en Grand Chelem, à 22 ans. Mais le jeune Italien à la force de frappe redoutable vient de montrer de quel bois il se chauffe en signant un exploit inédit vendredi: stopper Djokovic à l'Open d'Australie une fois qu'il y a atteint le dernier carré.

Medvedev évite Nadal ou Djokovic

La bonne nouvelle pour Medvedev? Pour la première fois, il évite l'ombre encombrante de Rafael Nadal ou Djokovic de l'autre côté du filet. La mauvaise? Sinner, à l'évidence, a changé de dimension dans le sillage de son premier titre en Masters 1000 à Toronto l'été dernier et a su capitaliser sur ses deux victoires en trois matches contre Djokovic en l'espace de dix jours en novembre.

Daniil Medvedev a pu le constater par lui-même. Jusqu'en septembre dernier, il menait 6-0 dans ses face-à-face avec Jannik Sinner. Depuis, le Moscovite a perdu les trois suivants, à Pékin, à Vienne et au Masters...

S'il s'impose dimanche, Sinner deviendra le troisième Italien, le cinquième femmes et hommes confondus, à inscrire son nom au palmarès d'un tournoi majeur après Nicola Pietrangeli (Roland-Garros 1959 et 1960), Adriano Panatta (Roland-Garros 1976), Francesca Schiavone (Roland-Garros 2010) et Flavia Pennetta (US Open 2015).

ATS