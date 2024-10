Jérôme Kym a (ATP 140) a pris date ! Le premier match de sa carrière contre un joueur du top-50 a livré un enseignement majeur : il est vraiment promis à un grand avenir.

Issu des qualifications, l’Argovien de 21 ans s’est incliné 6-4 6-7 (5/7) 7-5 devant Ugo Humbert (ATP 16) lors d’une superbe rencontre qui a parfaitement lancé les Swiss Indoors. Demi-finaliste du tournoi l’an dernier et candidat au titre cette année, le gaucher français a vraiment dû s’employer pour remporter cette partie longue de 100 minutes. Il a su lâcher un passing et un coup droit gagnants sur les deux derniers points de la rencontre pour s’épargner un tie-break du troisième set de tous les dangers.

Après avoir regardé les yeux dans les yeux un joueur qui a gagné tout de même deux tournois cette année, Jérôme Kym a dévoilé au grand jour un potentiel qui fera de lui très vite le quinzième joueur suisse à se hisser dans le top 100 de l’ATP. Ce n’est qu’une question de semaines pour l’Argovien qui a entamé l’année au... 485e rang pour que son classement soit conforme à son potentiel. «Je veux figurer dans le top-100 d'ici le 31 décembre, lance-t-il. Je suis inscrit à quatre Challengers ces prochaines semaines, Bratislava, Helsinki, Lyon et Rovereto.»

Jérôme Kym ne peut pas vraiment nourrir de regrets face à un joueur aussi solide que le Lorrain. Il ne s’est procuré qu’une seule balle de break sur l’ensemble du match qui aurait pu lui permettre de mener 4-2 dans la première manche. Mais avec la puissance de son service et de son coup droit, il a été capable de poser, lui aussi, sa griffe dans cette rencontre. Sa «malchance» fut de tomber sur un adversaire aussi aguerri qu’Ugo Humbert. «Je suis bien sûr déçu de ce résultat, avoue l'Argovien. Mais au final, je suis extrêmement fier de ma performance. Je crois avoir su gérer le contexte particulier de ce match, mon premier sur un ATP Tour et mon premier face à top-50. Je me dis, enfin, que la marge entre un joueur comme Humbert et moi n'est plus aussi immense que cela.»

ATS