Djokovic rencontrera Alacaraz en finale pour un «remake». KEYSTONE

ATS

Alcaraz (ATP 3) fut le premier à valider vendredi son ticket pour le rendez-vous dominical. Il s'est imposé 6-7 (1/7) 6-3 6-4 6-4 devant le Russe Daniil Medvedev (ATP 5), qu'il avait déjà battu douze mois plus tôt – mais en trois sets – au même stade de la compétition sur le gazon londonien.

Djokovic (ATP 2) n'a quant à lui eu besoin que de trois manches pour se hisser une... 10e fois en finale à Wimbledon, où il vise un 8e titre qui lui permettrait d'égaler Roger Federer. En quête d'un 25e trophée majeur, le Serbe a dominé le néophyte Lorenzo Musetti (ATP 25) 6-4 7-6 (7/2) 6-4 sur le Centre Court.

Impossible de désigner un favori avant cette finale. L'an passé, Carlos Alcaraz (21 ans) s'était imposé en cinq sets et 4h42' de jeu, déjouant les pronostics pour cueillir son deuxième trophée majeur après l'US Open 2022. Il a ajouté le mois dernier à Paris un troisième titre du Grand Chelem à son tableau de chasse.

Novak Djokovic (37 ans) jouera quant à lui sa... 37e finale dans un Majeur, mais la première toutes catégories de jeu confondues d'une année jusqu'ici compliquée pour lui. Les opportunités d'effacer Margaret Court et de devenir le seul détenteur du record de titres du Grand Chelem se feront forcément de plus en plus rares.

Enjeux multiples

«Nole», qui semble ne plus souffrir de son genou droit récemment opéré, sera donc une nouvelle fois sous pression. Mais son l'enjeu sera également immense pour son adversaire: Alcaraz peut devenir le sixième joueur de l'ère Open (depuis 1968) à signer le doublé Roland-Garros/Wimbledon après Rod Laver, Björn Borg, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic.

L'Espagnol abordera cette finale en pleine confiance. Pas toujours convaincant depuis le début de cette quinzaine, il est monté en puissance tout au long de sa demi-finale après avoir été malmené par Daniil Medvedev dans le premier set. De plus en plus agressif et offensif au fil des jeux, il fut le patron sur le court dans les trois dernières manches.

Déjà le no 2 espagnol

Avec quatre participations à des finales majeures, Carlos Alcaraz égale par ailleurs des joueurs de la trempe de Stan Wawrinka – lequel avait lui aussi gagné ses trois premières finales de Grand Chelem – ou Lleyton Hewitt. Il rejoint aussi son compatriote Manuel Santana et est d'ores et déjà le no 2 espagnol dans cette statistique, derrière Rafael Nadal (30 finales de Grand Chelem).

Novak Djokovic disputera quant à lui sa 149e finale sur le circuit principal, avec un 99e sacre en ligne de mire. Avec ses 37 finales majeures, le Serbe est déjà largement en tête de cette hiérarchie spécifique, devant Rafael Nadal justement. Mais il devra afficher un niveau de jeu bien plus élevé que vendredi pour priver Carlos Alcaraz de doublé(s).

