Viktorija Golubic (WTA 174) et Dominic Stricker (ATP 186) entreront en lice dès lundi à l'US Open. Stan Wawrinka (ATP 178) disputera en revanche son 1er tour mardi.

Viktorija Golubic affrontera Paula Badosa lundi. KEYSTONE

ATS

Toujours en quête d'un premier succès dans le tableau principal à Flushing Meadows, Viktorija Golubic se frottera à l'ex-no 2 mondial Paula Badosa (no 26), titrée à Washington et finaliste à Cincinnati cet été. Ce duel, programmé sur le Grandstand, le troisième plus grand court new-yorkais, devrait commencer vers 19h30 heure suisse.

Huitième de finaliste l'an dernier à New York, Dominic Stricker devra quant à lui se contenter du court no 4 pour son premier match. Son premier face-à-face avec l'Argentin Francisco Comesana (ATP 101) démarrera dès 11h (17h en Suisse).

Stan Wawrinka (ATP 178), qui n'a pas gagné deux matches d'affilée sur le circuit depuis son accession au 3e tour de l'US Open 2023, ne connaît pour sa part pas l'horaire de son affrontement avec le qualifié italien Mattia Bellucci (ATP 102). Ce match se disputera mardi, ni dans le stade Arthur Ashe ni dans le Louis Armstrong.

