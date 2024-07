Stan Wawrinka était logiquement déçu après sa défaite au deuxième tour de Wimbledon contre Gaël Monfils. «C'est décevant de perdre en trois sets, mais c'est comme ça.»

Stan Wawrinka s’est incliné en trois sets contre Gaël Monfils. KEYSTONE

«C'est sûr que cela ne s'est pas joué sur énormément de points. Le match s'est joué sur quelques points, quelques détails sur lesquels j'ai été un peu hésitant, notamment sur les tie-breaks et les balles de break, et lui a été plus solide. La différence est là», a-t-il commenté.

Mercredi, avant l'interruption causée par l'obscurité, le Vaudois a toutefois eu l'impression d'avoir évolué à un bon niveau. «C'était un bon match dans l'ensemble, dans des conditions pas évidentes, contre un très bon joueur.»

Wawrinka se raccroche aussi au fait que son niveau tennistique et physique à l'entraînement reste bon. Il ne lui manque que d'enchaîner des victoires pour que sa confiance soit boostée.

