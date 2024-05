Le procès en appel d'Alexander Zverev, 4e mondial, pour violences conjugales s'est ouvert en son absence vendredi à Berlin. Ceci en plein tournoi de Roland-Garros dont il fait partie des favoris.

Alexander Zverev est actuellement engagé à Roland-Garros. IMAGO/Hasenkopf

ATS

La star allemande de 27 ans avait contesté un jugement de première instance, qui lui a infligé en octobre 2023 une amende de 450'000 euros pour «coups et blessures» contre une ancienne compagne. Il lui est reproché d'avoir, en mai 2020 à Berlin, «maltraité physiquement une femme dans le cadre d'une dispute et d'avoir porté atteinte à sa santé», selon le tribunal.

La défense d'Alexander Zverev, dont la présence n'était pas exigée par le tribunal, a rejeté l'accusation. «Elle repose sur des allégations peu fiables et contradictoires», a affirmé son avocat, Alfred Dierlamm. Ce dernier a fait référence à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Brenda Patea, l'ancienne petite amie du joueur et plaignante, quelques jours après l'agression présumée, où on les voit tous les deux.

«Il n'y a aucun signe de discorde entre eux ni aucun signe de blessure au cou», a-t-il ajouté. Selon lui, la plainte serait avant tout liée à un «différend concernant la garde et la pension alimentaire de leur fille».

Michael Nitschke, l'avocat de Brenda Patea qui devrait être entendue lundi, a réfuté cette version. «Elle se sentait abandonnée, elle voulait obtenir justice», a-t-il déclaré. Sept dates d'audience sont encore prévues d'ici juillet.

Alexander Zverev avait dit en fin de semaine dernière vouloir se concentrer sur Roland-Garros, où il a éliminé au premier tour l'ancien numéro un mondial espagnol Rafael Nadal. Jeudi, au 2e tour, il a battu le Belge David Goffin 7-6 (7/4) 6-2 6-2.

«J'ai confiance dans le système judiciaire allemand. Je crois en la vérité. Je sais ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Il n'y a absolument aucune chance que je perde» le procès, avait-il ajouté. En janvier 2023, faute de preuves suffisantes, l'ATP – qui gère le circuit professionnel masculin de tennis – a clos une enquête distincte le visant sur des allégations de violences domestiques émanant d'une autre ex-compagne, Olga Sharypova.

L'Allemand compte 22 titres sur le circuit professionnel, notamment une médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, le Masters à deux reprises (2018, 2021) ainsi que les tournois Masters 1000 de Rome (2017 et 2024), Montréal (2017), Madrid (2018 et 2021) et Cincinnati (2021).

AFP